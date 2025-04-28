В Кузбассе прошел ежегодный Открытый региональный фестиваль для детей и молодёжи с нарушениями слуха «Утренняя звезда». Цель фестиваля – привлечь общественное внимания к уникальной культуре жестового языка.

В этом году в фестивале приняло участие более 190 участников из 6 регионов. Они продемонстрировали свои таланты и способности в различных номинациях: жестовое искусство, хореографическое искусство, оригинальный жанр и театральное искусство. Участники выступали на русском жестовом языке. Главной темой выступлений стали патриотические номера. Помимо этого, в рамках фестиваля была организована деловая и образовательная программа.

По итогам фестиваля Гран-При завоевали: образцовый детский коллектив Кузбасса «Десятая нота» (Кемерово), творческая студия «В движении» (Томск), студия современного танца «Модерн», студия классического танца «Росинка», театральная студия «MeDIAF» (Алтайский край).

Фото: пресс-служба министерства образования Кузбасса.