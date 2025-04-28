В Кемерове завершил работу Всероссийский семинар для лидеров казачьей молодежи. Темой мероприятия стала организация патриотических мероприятий.

В первый день участники семинараприняли участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и благотворительной акции «Красная гвоздика» с участием губернатора Ильи Середюка.

В течение четырех дней участники посещали обучающие занятия, посвященные организации и проведению мероприятий по патриотическому воспитанию казачьей молодежи, в том числе приуроченных к дням Воинской славы. В числе экспертов был Павел Шульский – именитый российский боксер, боец казачьей бригады «Терек», участник СВО, общественный деятель.

Завершением мероприятия стало посещение Божественной литургии в Знаменском кафедральном соборе и участие в Стефановском крестном ходе посвященном памяти святого праведного Стефана Знаменского. Итогом семинара стало представление плана проведения мероприятий «Года защитника Отечества» для казачьего молодежного сообщества России.