На аппаратном совещании в правительстве региона обсудили планы трудоустройства несовершеннолетних на летний период. Особое внимание уделят детям участников СВО, школьникам, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, состоящим на различных видах профилактического учета. Подростки традиционно будут задействованы на благоустройстве, ремонте, фасовке, высадке растений, курьерской работе, оказании социальной помощи ветеранам, инвалидам и пожилым людям, организации досуга в детских городских центрах.

«Работодатели, трудоустраивающие несовершеннолетних, обеспечивают им медицинский осмотр, сокращенный рабочий день, исключают тяжелый и опасный труд. Зарплата подростку устанавливается не ниже МРОТ (29 172 рублей) и выплачивается пропорционально отработанному времени. Служба занятости дополнительно оказывает материальную поддержку в размере 2 293 рублей в месяц», — рассказала и. о. министра труда и социальной защиты Кузбасса Елена Николаенко.

Также она отметила, что по данным Кемеровостата, в Кузбассе проживает 137,2 тысячи подростков в возрасте 14-17 лет. Минтруд России установил для региона целевой показатель по временному трудоустройству несовершеннолетних в 17,5%, что соответствует 24 тысячам человек. В настоящее время заключен 301 договор со 170 организациями, трудоустроено 1 656 несовершеннолетних (1,2% от числа подростков, проживающих в регионе). Лидируют Яйский округ (10,2%), Новокузнецкий округ (5,5%), Анжеро-Судженск (5,2%), Мыски (3,3%) и Ленинск-Кузнецкий округ (2,7%).

Как отметил в докладе заместитель министра образования Кузбасса Сергей Пфетцер, в этом сезоне в проект «Лето с наставником» вовлекут 80% несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. В прошлом году по этой программе в активности и общественно полезный труд вовлекали 1 500 «трудных» подростков. В итоге — за июнь-июль подростковая преступность снизилась на 6,4%, с учета сняты 553 несовершеннолетних кузбассовца.

Этим летом будут организованы 580 трудовых бригад и объединений, 35 агрообъединений; более 5 тысяч детей примут участие в программах 114 лагерей труда и отдыха; продолжат работу 42 студенческих отряда по шести направлениям; 89% студентов колледжей и техникумов из числа тех, кто изъявил желание работать летом (4 996 человек), будут трудиться на промышленных предприятиях, станут помощниками вожатых, аниматорами, будут выполнять посильные сельхозработы); почти 10 тысяч студентов собираются работать у родителей или родственников; студенты смогут трудиться на базе СПО в 25 учебно-производственных комплексах, получат содействие в профессиональных образовательных организациях и центрах занятости населения.

Министр физической культуры и спорта Кузбасса Денис Ведягин сообщил, что в спортивные учреждения Кузбасса на летний период будут трудоустроены более 1 600 несовершеннолетних, из них 218 — состоящих на профилактических учетах, 472 из многодетных и малообеспеченных семей и 30 детей участников СВО.