Основной продукт в доставке — дебетовые карты: 78% клиентов заказывают их для себя и 13% для близких, включая детские карты. На долю сберегательных и инвестиционных продуктов приходится 7% от всех запросов. Также сотрудники помогают оформить программы лояльности, перевести зарплату, пенсию или социальные выплаты, подключают уведомления и цифровые сервисы.

Интересно, что средний возраст клиента выездного сервиса — 33 года, но доставкой пользуются как дети, так и пенсионеры. Самому юному заказчику банковских продуктов и услуг – 14 лет, а самому юному получателю – 7 лет. Самому возрастному клиенту на момент доставки исполнилось 104 года.