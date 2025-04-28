Работники «СУЭК-Кузбасс» поддержали акцию «Георгиевская лента»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 14 000 работников предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» присоединились к акции «Георгиевская лента». В знак почтения, уважения и памяти к воинам, сражавшимся за Родину, сотрудники носят на одежде один из основных символов Дня Победы – черно-оранжевую ленту.

Одним из первых акцию поддержал коллектив Шахтоуправления «Комсомолец». Специалист по социальным вопросам Наталья Сереброва носит черно-оранжевую ленту с особой гордостью. Ее дед Александр Прокопьевич Ащеулов, ушел добровольцем на фронт в 17 лет.

– Моего деда призвали в Пятую действующую армию, в состав 184-й Краснознамённой дивизии 279 стрелкового полка. Он служил снайпером. Был награждён медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями, Орденом Отечественной войны. Практически вся его трудовая жизнь была связана с работой на шахте. Он был награждён знаком «Шахтерская слава» всех степеней, – рассказывает Наталья.

Активная подготовка к 80-летию Победы ведется и на шахте имени С.М. Кирова. Работники этого предприятия ежегодно участвуют в патриотических акциях регионального и Всероссийского масштаба. Так, инженер энерготехнической службы Мария Мосина и ее коллеги по производству носят прикрепленные возле сердца символы Дня Победы.

– Для меня это память о прадедушке Беликове Алексее Петровиче, который прошел всю войну. За боевые заслуги был награжден медалью «За освобождение Праги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945». Поэтому для моей семьи День Победы – особый праздник, – отмечает Мария.

Выходят на смену с георгиевскими лентами на одежде сотрудники Обогатительной фабрики. Трое родных заместителя директора фабрики по экономике Ольги Сохоревой в военные годы добывали долгожданную Победу.

– Я горжусь своими предками. Мои дедушки – Василий Никифорович Буланов и Прокофий Семенович Курганков – участники войны с множеством боевых заслуг и наград. А бабушка Мария Никифоровна Курганкова – труженица тыла, – делится Ольга. В Прокопьевском муниципальном округе коллектив Шахтоуправления «Талдинское-Западное» также подключился к участию в акции. На одежде проходчика шахты «Талдинская-Западная-1» Максима Евстафьева прикреплена георгиевская лента. Она напоминает ему о прадеде Михаиле Евдокимовиче Педченко – командире партизанского отряда, воевавшего под Варшавой, Москвой и Берлином. Прадед Максима награжден медалью «За взятие Берлина». По словам горняка, 9 мая – это особенный праздник для многих, позволяющий сохранить память о близких и выразить им почтение и благодарность за Победу.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»