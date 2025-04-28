В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне региональный филиал фонда «Защитники Отечества» рассказывает о династиях героев в проекте «Наследники победителей». Прочитать истории можно на официальной странице во «ВКонтакте».

Музей Победы и Фонд «Защитники Отечества» проводят Международный конкурс рисунков «Открытка Победы». В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кузбассовцы могут поддержать самых творческих земляков и принять участие в онлайн-голосовании на сайте.

Ветераны СВО присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика», старт акции дал губернатор Илья Середюк.

«Для нас георгиевская ленточка и красная гвоздика стали символами мужества и памяти о тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины. Они объединяют нас в чувстве гордости за подвиги наших предков», — поделились ветераны СВО.

Также герои спецоперации и их родные приняли участие в международной акции «Диктант Победы».

«Я участвовал в акции впервые и понял, какое важное значение она имеет. Это не просто тест на знания, это прежде всего сохранение исторической памяти, мотивация знать больше. А самое главное, это мероприятие, которое призывает чтить и всегда помнить героический подвиг наших прадедов. Забывать такое нельзя», — уверен ветеран боевых действий из Юрги Сергей Гашников.

В рамках регионального проекта «Дела Первых» в Гурьевске прошла встреча ветерана СВО Владимира Сусоева со школьниками. Герой рассказал о себе, своем пути в военной службе и мотивации, которая привела его к решению защищать страну. Особое внимание он уделил эмоциям и чувствам, которые охватывают бойцов, когда они получают письма от родных и весточки от детей. Ребята спрашивали о жизни на передовой, о том, как бойцы справляются со стрессом и поддерживают друг друга.

Урок мужества в лицее №57 Прокопьевска провел герой СВО Александр Воронин. Ветеран специальной военной операции поделился своим опытом как нужно беззаветно любить и служить своей стране, семье и родной земле. Ребята вспомнили о подвигах героев Великой Отечественной войны и участников СВО. Презентация, основанная на реальных историях, помогла молодым людям глубже понять такие важные понятия, как патриотизм, долг, честь, ответственность, дружба и взаимовыручка.

В Юрге прошел городской конкурс команд Хранителей истории «Мы эту память сохраним». Шесть команд из образовательных учреждений представили исследовательские работы, продемонстрировали знания о важнейших событиях истории, а также творческие номера. Почетным гостем стал ветеран специальной военной операции Владимир Михальченко. Он поделился воспоминаниями о службе, рассказал о значении исторической памяти и о том, как важно уважать подвиги предков.

В СДК села Большая Талда в рамках регионального проекта «Время героев» состоялась встреча с ветераном СВО Сергеем Крюковым. Герой поделился воспоминаниями о боевой жизни, о решениях и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться, о том, как важно сохранять веру в себя в самые трудные времена.

«Солдаты в кармане у сердца носят письма ребят, как обереги», — отметил он, подчеркивая важность поддержки от близких, которая придает сил на фронте. Коллектив «Калейдоскоп» подготовил театральную постановку «У войны женское лицо», в завершение встречи участники посмотрели художественный фильм «В небе «ночные ведьмы» о подвигах девушек в Великой Отечественной войне.

В гимназии №25 г. Кемерово защитники Отечества Павел Полтарацкий и Алексей Литвак в рамках проекта «Патриоты России. Диалог поколений» пообщались с молодежью. Учащиеся 7-11 классов, активисты общероссийского объединения «Движение первых» и юнармейцы могли задать вопросы, узнать о жизни героев СВО. Ветераны рассказали о своих боевых товарищах, о решениях, которые привели их на фронт, о том, как важны дружба и поддержка в самые трудные моменты.

421 консультацию по телефону и 244 очных обращений от ветеранов СВО и их родственников отработали во время личных приемов граждан члены правительства Кузбасса, социальные координаторы филиала фонда и сотрудники Военно-социального центра за прошедшую неделю в Кузбассе. Основные вопросы касались получения мер и льгот, социальной поддержки, трудоустройства, медицинской правовой помощи и психологической помощи. Ознакомиться с графиком личных приемов и записаться на консультацию можно по номеру телефона филиала фонда: 8 (3842) 78-08-09. Всего на сегодняшний день в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» обратилось более 18 тысяч человек, поступило более 48 тысяч вопросов.