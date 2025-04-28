С начала года участниками Программы долгосрочных сбережений стали более 21,8 тысячи кузбассовцев. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, программа представляет собой одновременно накопительный и сберегательный финансовый инструмент с активным государственным участием.

В числе преимуществ ПДС — софинансирование государством до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет и возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год. Размер софинансирования зависит от заработной платы участника Программы и от размера его личных взносов. Минимальный размер взноса — 2 тысячи рублей в год.

Кроме этого, на этапе накопления и выплат денежные средства наследуются. Вложения застрахованы государством в пределах 2,8 млн рублей. Накопленные деньги можно начать использовать через 15 лет или по достижении определенного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также в ряде случаев их можно получить досрочно, например, при потере кормильца или оплате дорогостоящего лечения.