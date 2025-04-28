В хирургическом корпусе создано новое торакальное отделение. Он рассчитано на 25 коек и включает две операционные, перевязочный кабинет, послеоперационную палату интенсивной терапии, процедурный кабинет, сестринскую и другие подразделения.

Ежедневно там будут проводить 3-4 операции по удалению злокачественных новообразований легких, пищевода, желудка. Кроме того, хирурги будут выполнять диагностические малоинвазивные вмешательства и высокотехнологичные реконструктивно-пластические операции.

«Перед нами стоит задача, поставленная президентом России – все больницы и клиники должны быть ориентированы на сбережение здоровья. Новое отделение полностью укомплектовано современным оборудованием для проведения операций. Ежегодно здесь будут проходить лечение около 800 пациентов со всего региона. В штате есть все необходимые специалисты», – отметил губернатор Илья Середюк.

Только за прошлый год торакальные хирурги Кузбасского клинического онкологического диспансера и Новокузнецкого филиалаКузбасского клинического онкологического диспансера выполнили более 1 тысячи сложнейших операций.



Кроме того, с начала года в Кузбассе в рамках ОМС начали проводить НДКТ-скрининг легких. Это исследование с использованием низкодозовой компьютерной томографии позволяет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.



В структуре онкологической службы региона это уже второе профильное отделение хирургического лечения злокачественных новообразований органов грудной клетки. Торакальное отделение на 30 коек действует в Новокузнецком филиале Кузбасского клинического онкологического диспансера.

Фото: пресс-служба АПК