Губернатор Кузбасса Илья Середюк приехал с рабочим визитом в Горловку — город-побратим Прокопьевска. На совещании с главой города Иваном Приходько и руководителями городских служб обсудили планы по капитальному ремонту объектов социальной сферы, поврежденных в результате обстрелов.

«Прифронтовой город все еще под обстрелами, также сюда регулярно залетают вражеские дроны, поэтому у нас много работы по восстановлению его инфраструктуры. Уже сейчас нужно готовить Горловку к следующему отопительному сезону: своевременно менять изношенные коммуникации и обновлять котельные, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение домов и социальных учреждений зимой. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку в этом вопросе, в том числе предоставив необходимую технику и материалы. Нужно приводить в порядок парки и скверы, ремонтировать фасады зданий. У Кузбасса наработан большой опыт в реализации подобных проектов, и мы будем им делиться», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

По итогам совещания были определены сроки выполнения работ и утвержден план дальнейших действий. В частности, Илья Середюк рекомендовал сделать инвентаризацию аварийного запаса воды, провести инвентаризацию остатков аварийного запаса топлива, создать резервные запасы на случай отключения электроэнергии, приобрести дополнительный дизель-генератор к следующему отопительному сезону, рассмотреть возможность приобретения нового насоса для водоснабжения, определить приоритетный перечень социальных объектов строительства и благоустройства, которые будем вместе приводить в порядок. Кроме того, для решения дефицита кадров Кузбасс готовы принять и обучать молодежь Донбасса в техникумах и колледжах по целевому направлению с дальнейшим трудоустройством на предприятиях Горловки.

Губернатор подчеркнул, что Кузбасс продолжит оказывать всестороннюю помощь и поддержку городу-побратиму, укрепляя дружеские связи между регионами.