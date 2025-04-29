В Кемерове стартовал региональный этап конкурса, в котором участвуют школьники из областной столицы, Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевского и Промышленновского муниципальных округов. Эти ребята проявляют интерес к аграрной науке и сельскому хозяйству, работают в трудовых бригадах и агроклассах на областных полях и фермах.

Восемь команд будут пробовать свои силы в теории и на практике в таких номинациях, как «Агрономия», «Животноводство и ветеринария», «Садоводство, цветоводство и ландшафтный дизайн» и «Сельскохозяйственное производство и технологии в агропромышленном комплексе». Победителей и призеров в индивидуальном зачете определят по сумме баллов тестирования.

Сборная Кузбасса из числа победителей регионального этапа примет участие во Всероссийском слете агроклассов и агрообъединений «АгроСтарт», который состоится в июле.

