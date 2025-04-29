Опрос проводится до 15 июня. Он нужен для разработки долгосрочной кадровой стратегии развития предприятий страны, выявления наиболее востребованных в перспективе профессий и формирования списка направлений подготовки для колледжей и техникумов.



Опрос необходимо пройти организациям всех сфер и всех форм собственности, как крупным работодателям, так и представителям малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям. Особенно важно участие в опросе предприятий, работающих в ключевых секторах, где необходимо обрести независимость от иностранных производителей в рамках реализации национальных проектов: «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые технологии сбережения здоровья» «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Новые атомные и энергетические технологии», «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», «Беспилотные авиационные системы».



Чтобы принять участие в опросе, необходимо перейти на платформу https://prognoz.vcot.info, зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету, заполнить опросную форму. Основная информация об опросе размещена на сайте «Работа России» https://trudvsem.ru/information-pages/staffing-survey.