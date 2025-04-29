В Кузбассе число малых и средних предприятий в индустрии красоты в регионе превысило 9 000. Только с начала этого года в регионе было создано 1,5 тысяч таких МСП.

При этом, больше половины вновь созданных ИП открыты молодыми предпринимателями до 35 лет. Толчком к развитию бизнеса в сфере красоты является нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

— Мы видим, что в индустрии красоты именно молодежь является драйвером развития. Молодые предприниматели до 35 лет активно идут в сферу красоты и креативных индустрий. В мае в рамках тематической недели предпринимательства в Кузбассе мы проведем форум, на котором рассмотрим как можно поддержать и развивать креативный сектор экономики, — отметила заместитель председателя правительства — министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

Одна из современных тенденций в бизнесе – создание бьюти-коворкингов и ведение бизнеса на дому. На сегодняшний день сфера красоты находится на четвертом месте по популярности у самозанятых после услуг по ремонту, автоуслуг и IT-сферы.