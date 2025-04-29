Работа по сбору и доставке земли с мест крупных сражений Великой Отечественной войны, где погибли наши земляки, продолжается по поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

В братской могиле в Белгородской области захоронены бойцы, погибшие во время наступательной операции «Румянцев» в 1943 году, в том числе красноармейцы из Кузбасса Василий Лупанов, Василий Новиков и Юрий Смолянинов. Доставленную оттуда землю разместят в гражданской часовне внутри мемориала Воину-Освободителю. Напомним, что ранее в Кузбасс также была передана земля с мест захоронений наших земляков, павших в ходе наступательной операции «Багратион» в Белоруссии.

Фото: пресс-служба АПК