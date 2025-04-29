В рамках программы «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» Кемеровский государственный университет представил технологии, которые меняют облик ключевых отраслей региона, – строительной сферы, дорожного хозяйства и угледобывающей промышленности. Технологии прошли успешную апробацию и уже применяются в производстве.

«С момента своего запуска комплексная программа находится под постоянным вниманием и кураторством Министерства энергетики Российской Федерации. Проект, который сегодня продемонстрировали в КемГУ, заслуживает высокой оценки как пример успешного внедрения цифровых технологий. Уверен, при сохранении нашей общей заинтересованности, нам удастся вывести программу «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» на качественно новый уровень», – сказал заместитель директора Департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Михаил Верзилов.

Одним из центральных элементов презентации стало специализированное программное обеспечение мониторинга строительных объектов, которое дополнили функционалом для проектирования буровзрывных работ на угольных предприятиях. Также ПО позволяет контролировать соблюдение календарных графиков, выполнять высокоточные измерения по данным с БПЛА, автоматически сопоставлять проектные BIM-модели с фактическими результатами работ.

Вторым цифровым решением стало программное обеспечение по мониторингу состояния автомобильных дорог. В его основе – алгоритм анализа состояния дорожного покрытия на основе технологий искусственного интеллекта, который автоматически обрабатывает данные паспортизации дороги, идентифицирует и классифицирует дефекты покрытия, формирует детализированные карты повреждений и рассчитывает их площади, дает объективную оценку технического состояния.

Для мониторинга состояния сельскохозяйственных земель, оценки перспектив их ввода в оборот разработана система земельного надзора.

«Такой комплексный подход к внедрению цифровых решений охватывает ключевые отрасли экономики Кузбасса – от строительства и ЖКХ до угледобычи и сельского хозяйства, создавая единую цифровую экосистему региона и обеспечивая синергетический эффект для его устойчивого развития», – отметила директор НОЦ «Кузбасс-Донбасс» Ирина Ганиева.

Внедрение разработанного программного обеспечения позволит ежегодно экономить свыше 40 млн рублей за счет цифровизации производственных процессов. Дополнительный экономический эффект проявится в снижении затрат на взрывные работы – угольщики смогут экономить до 5% от стоимости каждого кубометра взорванной горной массы.

Фото: пресс-служба АПК