Во время рабочей поездки в Горловку губернатор Илья Середюк побывал на месте работ, выполняемых аварийно-восстановительным отрядом Кузбасса. Это 14 специалистов — электрогазосварщики, слесари аварийно-восстановительных работ, машинисты экскаватора, водители спецмашин. Глава региона поблагодарил их за мужество и героизм при выполнении служебного долга и вручил награды Министерства обороны Российской Федерации.

Илья Середюк провел осмотр текущего состояния восстановительных работ, а также обсудил с представителями отряда планы на ближайшее будущее.

«Важно быстро и эффективно устранять возникающие аварии, чтобы жизненно важные системы города ни на минуту не останавливались», — отметил губернатор Кузбасса.

Были намечены приоритетные направления, требующие немедленного вмешательства, а также скоординированы действия для обеспечения максимальной эффективности работы кузбасских специалистов. Подчеркнута важность оперативного реагирования на возникающие проблемы и обеспечения бесперебойной работы жизненно важных систем города.

Сменные бригады аварийно-восстановительного отряда Кузбасса работают в Горловке с 1 ноября 2023 года. За данный период устранены аварийные ситуации на инженерных коммуникациях по 1 145 адресам, заменено более 4 300 м аварийных водопроводов, более 3 600 м тепловых сетей различного диаметра. В общей сложности заменено более 12 000 м инженерных коммуникаций.

Кузбасскими специалистами проводятся работы по устранению засоров, промывке канализационных сетей, ревизии канализационных колодцев, по устранению подтоплений в подвалах многоквартирных домов (произведена откачка сточных вод по 136 адресам).

На данный момент кузбассовцы совместно с коллегами из Горловки капитально ремонтируют водоводы «Подземгаз», «Южный», «Новогорловский». Стоимость проекта составляет 400 млн рублей, на сегодня выполнено 40%.

При помощи кузбасских коммунальщиков полностью восстановлена разрушенная неонацистами трансформаторная подстанция №33.

Работа кузбасского аварийно-восстановительного отряда в Горловке продолжается. Подразделение укомплектовано всей необходимой инженерной техникой, оборудованием и расходными материалами. Смена работников аварийно-восстановительных отрядов производится каждые полтора месяца.