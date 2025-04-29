В ходе рабочей поездки в Горловку, город-побратим Прокопьевска, губернатор Кузбасса Илья Середюк осмотрел рынок в жилом массиве «Комсомолец». Накануне он подвергся артобстрелу со стороны ВСУ.

«Шесть человек были ранены. У всех осколочные ранения. Один мирный житель погиб. Дядя Леша — так его ласково, по-своему звали на рынке. Очень добрый, приятный человек. Он продавал кондитерские изделия. Разрушения ужасают. Видя эту жестокость и варварство со стороны украинских террористов, мы не можем остаться в стороне и приложим все усилия, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул Илья Середюк.

Также глава региона навестил в больнице горловчан, которые в момент обстрела находились в самом эпицентре ударов. Все они сейчас проходят лечение.