Вопросы транспортной безопасности в Сибири обсудили Анатолий Серышев и Юрий Рожко

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел рабочую встречу с начальником Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СФО Юрием Рожко. Они оценили результаты деятельности ведомства за 2024 год и первый квартал 2025 года, а также определили приоритетные направления на предстоящий период.

Главной задачей Управления является повышение безопасности в транспортной сфере путем эффективного предупреждения рисков. В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне контроль за обеспечением безопасности на транспорте усилен.

В прошлом году подразделениями МТУ Ространснадзора по округу проведено почти 15 тысяч контрольных (надзорных) мероприятий. В результате в федеральные и региональные бюджеты поступило около 516,3 миллиона рублей. В зоне контроля Управления находится деятельность более 25 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в транспортном комплексе регионов Сибири.

При осуществлении надзора на автомобильном транспорте отдельные усилия направлены на обеспечение безопасности перевозок пассажиров и иных лиц автобусами. Юрий Рожко сообщил, что в 2024 году количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов снизилось по сравнению с 2023 годом: по количеству ДТП на 11,3%, по количеству погибших на 35,1%.

Кроме того, специалисты управления проводят надзор за состоянием автомобильных дорог федерального значения. В регионах, граничащих с Республикой Казахстан, особое внимание уделяется организации контроля за международными перевозками и соблюдением требований международных договоров.

Значимым направлением в работе управления названа профилактика нарушений. В прошлом году проведено более 103 тысяч профилактических мероприятий, объявлено более 14 тысяч предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства России. При проведении профилактических мероприятий приоритетом является соблюдение требований безопасной перевозки пассажиров и доступности услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Ведется контроль за соблюдением требований воздушного законодательства, в том числе при модернизации объектов гражданской авиации в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Взаимодействие с Федеральным агентством воздушного транспорта направлено на обеспечение безопасности полетов при эксплуатации модернизируемых объектов, контроль качества подготовки персонала, проверку соблюдения требований к техническому обслуживанию.

Также проводится системная работа по снижению количества транспортных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Отмечено, что за счет эффективной работы по осуществлению контроля количество сходов и столкновений в 2024 году сократилось на 7,5%.

МТУ Ространснадзора по СФО осуществляет свои полномочия на территории республик Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайского, Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также в регионах транспортного обслуживания Восточно-Сибирской, Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог и на примыкающих к ним железнодорожных путях необщего пользования. Штатная численность инспекторского состава – 366 человек. В работу государственных инспекторов внедряются современные информационные системы, которые позволяют повысить эффективность государственного контроля и осуществлять оперативное взаимодействие с другими органами государственной власти.