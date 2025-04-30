Два кузбасских музея вышли в финал Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева

Министерство культуры Российской Федерации объявило финалистов второго сезона Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Премия учреждена в 2024 г. с целью поощрения профессионалов, внесших существенный вклад в развитие музейного дела России, повышения общественной значимости музейных институций и престижа музейных профессий, привлечения общественного внимания к актуальному состоянию музейной сферы и перспективам ее развития.

От Кузбасса в номинации «Музейный смотритель» финалистом стала Маргарита Пятаева (Музей-заповедник «Мариинск исторический»). В номинации «Музейный маршрут» финалистами стали Кузбасский государственный краеведческий музей (маршрут «Кузбасские динозавры – как это было?») и Музей-заповедник «Мариинск исторический» (маршрут «Кузбасс литературный»).

В 2025 году 106 финалистов Премии представляют 49 федеральных, 34 региональных и 6 муниципальных учреждений, а также 11 негосударственных некоммерческих и 6 коммерческих организаций.

Лауреаты Премии из числа финалистов будут определены большинством голосов, поданных соискателями этого премиального сезона при онлайн-голосовании. Голосование за лауреатов премии состоится с 12 по 17 мая 2025 года включительно.

Победители будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 21 мая 2025 года на основной сцене Государственного академического Малого театра России в Москве. Учредитель Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева – Министерство культуры Российской Федерации.