В Белове в пгт Новый Городок жители получат чистую питьевую воду

Капитальный ремонт водовода протяженностью 3 км завершили в пгт Новый Городок города Белово. Работы проводили по поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Теперь более 6 тысяч жителей Белова будут обеспечены качественной питьевой водой.

Как рассказали в администрации правительства региона, в настоящее время подрядчик завершил ремонт двух участков водовода, общей протяженностью 2,4 км. Осенью прошлого года были капитально отремонтированы еще два участка длиной 600 метров. Сейчас идет поэтапное подключение новых труб к существующим сетям.

Отметим, что на сегодня в Кузбассе функционируют 923 котельные, 122 станции подготовки питьевой воды, 81 объект очистки сточных вод и более 20 тысяч км коммунальных сетей, которые обслуживают более 13 тысяч многоквартирных домов Кузбасса.

В этом году из регионального бюджета муниципалитетам будет выделена субсидия в размере 1,4 млрд рублей на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса». Еще 1 млрд рублей будет выделен в рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.