Илья Середюк встретился с кузбасскими медиками, которые сейчас работают в больнице Горловки

Губернатор Кузбасса побывал в одной из больниц подшефной Горловки, где по его инициативе сделали капитальный ремонт. Илья Середюк встретился и с медиками из Кузбасса, которые в качестве добровольцев ездят туда в командировки.

– С ноября 2022 года врачи и медсестры региона приезжают на помощь горловским коллегам. За это время в командировки в прифронтовой город выезжали 144 медика, — сказал Илья Середюк.

За активную жизненную позицию, душевную теплоту, высочайший профессионализм и значительный вклад в решение проблем Города воинской славы и трудовой доблести Горловки кузбасским специалистам вручены Благодарности администрации городского округа Горловка ДНР. Также двое медиков отмечены наградами Министерства обороны России за проявленные мужество и героизм при выполнении служебного долга.

В состав каждой бригады входит хирург, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог, медицинская сестра-анестезист и операционная медсестра. Неоднократно командировались также терапевты, неврологи, нейрохирурги, врач скорой медицинской помощи, кардиолог и другие профильные специалисты. Чтобы обеспечить их работу, в больницу направили медицинское оборудование, инструменты, отремонтировали вентиляционную систему здания.

Также Илья Середюк встретился с бойцами Российской Армии и мирными жителями, которые пострадали от обстрелов неонацистов.