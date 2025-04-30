В Кузбассе определены «опорные» населенные пункты, которые станут точками роста для соседних территорий и пространственного развития региона в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в список опорных населенных пунктов России вошли 2160 территорий. Они охватывают практически всю страну:

— Среди них все агломерации и административные центры регионов — 212 населенных пунктов. Включены также 183 иных центра, где реализуются крупные инвестиционные проекты, 217 стратегических населенных пунктов, обеспечивающих национальную безопасность, и 1548 поселений, обслуживающих прилегающие территории, — уточнил Хуснуллин.

Опорными в Кузбассе признаны следующие 26 населенных пунктов: город Кемерово, село Ягуново и поселок Новостройка Кемеровского муниципального округа,. А еще города Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Междуреченск, Топки, Юрга, Тайга, Белово, Березовский, Гурьевск, Калтан, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Мыски, Осинники, Прокопьевск, Таштагол. Вошли в список и поселки городского типа Шерегеш, Верх-Чебула, Крапивинский, Краснобродский, Промышленная, Яшкино.

До 2036 года в России планируют существенно улучшить качество жизни в опорных населенных пунктах — такое решение закреплено указами президента страны. Согласно планам, к 2030 году уровень комфорта проживания должен повыситься на 30 %, а к 2036-му — уже на 60 %.

Большинство из них — небольшие города, поселки и села. Здесь намерены реализовать 16 мероприятий, направленных на улучшение условий жизни населения: жилищное строительство и ремонт, обновление дорожной сети и развитие общественного транспорта, благоустройство, обеспечение газом и доступом в интернет, ликвидация несанкционированных свалок и другие меры.

Для различных категорий населенных пунктов установлены разные приоритетные направления. В малых городах и селах акцент сделают на развитие социальной инфраструктуры, чтобы предотвратить миграционный отток жителей. Крупные города и агломерации получат ресурсы для экономического роста, а стратегические поселения обеспечат модернизацией инфраструктуры и жильем для притока специалистов.

Проект финансируется через новые механизмы поддержки — инфраструктурные облигации и казначейские инфраструктурные кредиты, заменяющие прежние инструменты финансирования: инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты (ИБК и СКК).