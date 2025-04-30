В поселке Новоискитимск Кемеровского округа открылся новый фельдшерский здравпункт. НА его строительство из федерального бюджета было направлено более 7,1 млн рублей. На оборудование и мебель из регионального бюджета было выделено 439 тысячи рублей, а также 914,8 тысячи рублей — из средств ОМС.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, в здании есть кабинет приема фельдшера, процедурная, комната хранения лекарственных средств, холл для ожидания приема. Медпункт оснастили аппаратом для автоматизированной и дистанционной оценки ЭКГ, автоматическим дефибриллятором с функцией голосовых подсказок, одеялом с подогревом, аппаратом для исследования уровня глюкозы, холестерина и гемоглобина в крови, уровня насыщения крови кислородом.

Здравпункт был построен по нацпроекту «Здравоохранение» (с 2025 года — «Продолжительная и активная жизнь»).

Фото: пресс-служба АПК.