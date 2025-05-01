1 мая радиостанция «Кузбасс FM», любимая слушателями по всему региону и за его пределами, празднует 25-летие со дня первого эфира. Основанная 1 мая 2000 года, радиостанция сразу завоевала сердца жителей Кемеровской области благодаря качественной музыке, интересным новостям и харизматичным ведущим.

Начав вещание в Кемерове и Новокузнецке, «Кузбасс FM» постепенно расширила аудиторию, охватив всю область, а с развитием цифровых технологий её программы стали доступны по всей стране и за рубежом.

В этот особенный день радиостанция принимает поздравления от преданных слушателей в прямом эфире. Каждый желающий может поделиться своими словами благодарности и теплыми пожеланиями, позвонив в студию.