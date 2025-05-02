Юные кузбасские футболисты завоевали кубок XV Международного турнира «Память»

Юные спортсмены — воспитанники кемеровского детского дома «Доверие» стали победителями XV Международного турнира по футболу «Память». Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале.

В борьбе за первое место участвовали команды из 12 регионов России и Республики Беларусь. В Москве прошел финал соревнований, посвященных погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах.

«Наша команда «Заря» одержала уверенную победу. Поздравляю ребят и тренера команды! Молодцы», – сказал Илья Середюк.