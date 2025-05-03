Площадь Защитников Донбасса в Новокузнецке получила всероссийскую премию

Площадь Защитников Донбасса в Новокузнецке, увековечивающа память героев, удостоена всероссийской премии «Парки России» как лучший «Мемориальный парк». По словам главы Новокузнецка Дениса Ильина, который и сообщил в своем телеграм-канале о получении престижной награды, это место, разделенное на две смысловые зоны, являет собой впечатляющий образец современной архитектурной мысли и дань уважения подвигу защитников.

Центральным элементом композиции выступает скульптурное воплощение Ольги Качуры, Героя России и Донбасса, павшей в зоне проведения СВО в августе 2022 года. Её фигура, запечатленная в бронзе спустя год, обрамлена двумя расколотыми барельефами.

Этот масштабный проект, развернувшийся на территории в 44 000 квадратных метров (что сопоставимо с семью футбольными полями международного класса), потребовал двух лет кропотливой работы. Особое внимание было уделено сложной инженерной инфраструктуре, пронизывающей всю площадь.

Зеленый облик территории формируют более двухсот благородных деревьев и пять тысяч кустарников.

Безопасность и порядок обеспечиваются круглосуточным постом охраны и системой видеонаблюдения, включающей более 90 камер. Активная зона площади предлагает широкие возможности для занятий спортом: площадки для паркура, баскетбола, волейбола, пространство для йоги. Предусмотрены места для зрителей с навесами, современное мультимедийное оборудование, фонтаны и водный каскад.

Единая концепция прослеживается во всех элементах площади. Смотровая площадка служит своеобразным мостом между военной частью и мирным настоящим. От монумента, посвященного защитникам Отечества, взгляд переходит к зоне, символизирующей мирную жизнь. При этом, лица, изображенные на барельефах, не являются абстрактными образами – это портреты реальных людей.

Над созданием этого мемориального комплекса трудилась команда профессионалов: московский скульптор Денис Стритович, главный художник Новокузнецка Илья Храбрый и заместитель главы города по строительству Антон Черемнов.