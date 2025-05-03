Илья Середюк напомнил жителям Кузбасса о завершении голосования за песни Победы

До завершения онлайн-голосования за финалистов областного фестиваля-конкурса «Виктория. Песни Победы» осталось менее двух суток. Об этом жителям Кузбасса напомнил глава региона Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Губернатор Кузбасса также напомнил, что конкурс вызвал большой интерес у жителей региона: более 12 тысяч человек откликнулись на призыв и представили свои версии песен военных лет. Каждый участник вложил душу в исполнение композиции, близкой его сердцу и посвященной памяти фронтовиков.

После строгих отборочных этапов жюри определило 31 финалиста, достойных звания лучшего. Именно из их числа кузбассовцам и предстоит определить победителей фестиваля-конкурса.

До 9.00 5 мая у всех желающих есть возможность прослушать лучшие исполнения песен о Победе и отдать свой голос за понравившегося артиста на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн».