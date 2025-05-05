В «СУЭК-Кузбасс» прошло XXVIII заседание клуба «Проходчик»

В АО «СУЭК-Кузбасс» состоялась двадцать восьмое заседание профессионального клуба «Проходчик», посвященное 80-летию Победы.

В честь грядущего юбилея Победы на площадке Многофункционального центра «Горняк» была установлена тематическая фотозона. Там гостей ждали знаменитый фронтовой грузовичок-«полуторка» и полевая кухня.

Собрание прошло в конференц-зале «Горняка». Открыл его технический директор Компании Анатолий Мешков. Он подчеркнул особую значимость проходчиков, как в военные годы, так и в наше время.

По традиции к кузбассовцам присоединились коллеги из АО «Ургалуголь» (Хабаровский край, поселок Чегдомын). Директор шахты «Северная» «Ургалуголь» Алексей Эccальников, отметил, что история предприятия началась еще в довоенные годы, а в непростой период его работники встали на защиту Отечества.

Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Лупий остановился на вошедших в историю громких рекордах проходки, которые были уставлены на Кольчугинском руднике и в Компании за почти вековой период развития. Среди достижений XXI века были отмечены результаты бригад Александра Куличенко Шахтоуправления «Талдинское-Западное», Игоря Овдина шахты имени С.М. Кирова, Сергея Подрезова шахты «Комсомолец», Сергея Авхимовича и Александра Беркуты Шахтоуправления имени А.Д. Рубана. В этом году в Компании стартовала Вахта Победы, по итогу которой от проходчиков ожидают новых скоростных метров.

На заседании были подведены итоги работы бригад за прошедшее с предыдущей встречи клуба полугодие. Победителями производственного соревнования в группе «А» (проходческий комбайн фронтального действия) стали коллективы Александра Беркуты шахты имени А.Д. Рубана (2 885 погонных метров), Сергея Подрезова шахты «Талдинская-Западная 1» (2 199 погонных метров) и Сергея Безуглова шахты имени С.М. Кирова (факт 1 830 погонных метров). В группе «В» (проходческий комбайн избирательного действия) «золотым» и «серебряным» призерами стали бригады Дмитрия Котика и Сергея Васильева шахты имени 7 Ноября Новая (1 233 погонных метров и 1 231 погонных метров) «Бронзовый» результат показала бригада Павла Придаченко шахты имени А.Д. Рубана (1 189 погонных метров). Помимо этого, были отмечены шесть подготовительных коллективов Компании, выполнивших повышенные обязательства.

После награждения прошла церемония подписания договоров по взятию бригадами повышенных обязательств на следующее полугодие. Также на «Проходчике» в почетные члены клуба приняли заслуженных ветеранов шахты имени В.Д. Ялевского. Ветераны тепло поблагодарили за оказанное внимание и пожелали своим коллегам безусловного выполнения взятых обязательств.

Право принять следующее заседания профессионального клуба предано коллективу шахты имени С.М. Кирова, для которого нынешний год является юбилейным. знаменитому предприятию исполняется 90 лет.

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