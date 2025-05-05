 «СУЭК-Кузбасс» присоединилась к акции «Окна Победы»

Работники всех предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» поддержали традиционную Всероссийскую акцию «Окна Победы». Они украсили праздничными трафаретами окна административных зданий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В числе тех, кто ежегодно поддерживает традицию – шахта имени С.М. Кирова.

– Эта памятная акция объединяет и сближает людей в преддверии знаменательной даты. Подготовка к 9 мая задает определенный настрой в коллективе и создает особое настроение у жителей города, которые проходят мимо здания нашего административно-бытового комбината, – отмечает заместитель директора по персоналу и административно-хозяйственной деятельности шахты имени С.М. Кирова Ксения Антипина. – Участвуя в акции, мы выражаем благодарность героям Великой Отечественной войны – тем, кто и в бою, и в тылу отстоял свободу и независимость.

Активным участником акции стал и коллектив Шахтоуправления «Комсомолец». Сегодня окна административного здания Шахтоуправления украшают символы Победы. Работники предприятия также регулярно выходят на субботники. Они наводят чистоту на территории административно-бытового комбината, прилегающий к нему территориях и в сквере где установлен памятник «Воинам-шахтерам шахты «Комсомолец», погибшим в годы ВОВ».

На предприятии «СИБ-ДАМЕЛЬ» подготовка к празднованию 80-летия Победы также ведется уже несколько месяцев. Окна административного здания украшены изображениями журавлей – символами памяти о павших в войне. В холле комбината размещен Уголок памяти. Туда портрет своего дедушки принесла инженер Наталья Алексеева.

– Мой дедушка Сергей Иванович Синицын ушел на фронт в 1941 году. Воевал в должности помощника командира взвода 68-го Отдельного Вознесенского полка связи 37-й отдельной армии. Был ранен в июне 1943 года, но прошел всю войну. В память о нем мы ежегодно украшаем окна белыми бумажными голубями, – делится Наталья.

Напомним, что в преддверии Дня Победы работники предприятий «СУЭК-Кузбасс» также принимают активное участие в субботниках, спортивных, интеллектуальных мероприятиях и других традиционных акциях, таких как «Георгиевская лента», «Стена памяти» и «Бессмертный полк».