11 проектов, поступивших из нашего региона, направлены на поддержку участников СВО и их семей. В частности, кузбассовцы предлагают создать по всей стране единых центров бесплатной поддержки для жен и детей участников СВО, где им должно оказывать психологическую помощь, юридическое сопровождение и содействие в трудоустройстве. Для детей планируют организовать кружки и секции.

Также среди проектов – уникальные программы реабилитации членов семей участников СВО, куда входит арт-терапия, клуб выходного дня, культурно-досуговые и образовательно-патриотические мероприятия, создание психологических кабинетов. Некоторые предложения предусматривают помощь бойцам в зоне СВО. Так, инициативная команда из Междуреченска шьет военные балаклавы. Кроме этого, неравнодушные кузбассовцы из разных муниципалитетов заливают окопные свечи, вяжут сети и накидки, набивают окопные подушки, пишут письма с добрыми пожеланиями.



Подать заявку на V ежегодный Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» можно до 15 мая на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. 100 лучших идей презентуют в июле в Москву.

Фото: пресс-служба АПК

