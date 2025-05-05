В Киселевске прошел областной турнир по волейболу среди организаций Духовного управления мусульман Кузбасса. Соревнования были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Турнир проходит в особый год — год 80-летия Великой Победы, которая была достигнута благодаря невиданному единству всех народов нашей Великой страны. В те суровые годы, как и сегодня, неважно было, какой ты национальности или вероисповедания — все стояли плечом к плечу, защищая родную землю, — сказал на церемонии открытия заместитель муфтия по работе с молодежью Дамир хазрат Мамин.

Всего в состязании приняли участие более 70 спортсменов-любителей из Белова, Новокузнецка, Ленинск-Кузнецкого, Киселевска. По итогам игры, 1-е место завоевала команда мечети «Чулпан» (г. Новокузнецк), 2-е — команда мечети «Абдурахмон» (г. Новокузнецк), 3-е — команда мечети «Ислам» (г. Киселевск).