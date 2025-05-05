Итоги программы социальной газификации за 2024 год подвели в регионе. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, в Кемеровской области провели свыше 177 километров газопровода, в том числе 90,3 км построили по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», включающем в себя перевод на газовое отопление частных домов Новокузнецка.

В прошлом году также запустили распределительные сети в Кемерове, Топках и Юрге, деревне Солонечная и селе Андреевка Кемеровского округа, деревне Талая Юргинского округа. В Кемеровском округе провели 12,4 км межпоселкового газопровода от села Березово до деревни Береговая. Кроме того, началось строительство двух внутрипоселковых газопроводов в деревнях Смолино и Береговая общей протяженностью около 55 км.

В 2024 году построили распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» протяженностью 10,6 км, от которого планируется газифицировать четыре микрорайона Прокопьевска.

К концу 2024 года уровень газификации Кузбасса природным газом вырос на 2,8 % и достиг 9,4 %. Почти 2,5 тысячи частных абонентов были подключены к газовым сетям. Кроме того, в регионе модернизировали устаревшие газовые сети в крупных городах, что повысило надежность снабжения и сократило потери газа. По льготным программам малообеспеченным семьям и ветеранам труда в прошлом году выплатили 251 субсидию на сумму более 35 млн рублей.

В нынешнем году в Кузбассе планируют создать инфраструктуру для подключения к газу более 10 тысячи абонентов.

Фото: пресс-служба АПК