Капсулы с землей из мест крупнейших сражений Великой Отечественной войны — Орловской и Ростовской областей — доставили в Кемерово. Храниться они будут в гражданской часовне внутри Мемориала Воину-Освободителю. Сбор и доставка священной земли с мест сражений, в которых участвовали кузбасские бойцы, проходят при участии регионального отделения Российского военно-исторического общества по поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

В селе Вяжи Новосильского района Орловской области прошла церемония сбора земли на братской могиле советских солдат, павших в Орловской наступательной операции «Кутузов». Эта операция привела к окончательному разгрому вражеской группировки под Орлом. Среди героев, оставшихся на орловской земле, были кузбассовцы Лунифаса Салимов, Виктор Шадчин и другие воины. В Кемерово землю доставил депутат Парламента Кузбасса Довран Аннаев. На торжественной церемонии депутат Орловского областного Совета Михаил Жилин передал ее как символ памяти и уважения к павшим героям.

В Ростове-на-Дону земля была собрана на Братском кладбище, с места захоронения воинов, павших при Ростовской оборонительной операции. Среди них — уроженцы Чебулинского района Иван Степанов и Феофан Юхнов. В результате этой операции противник понес значительные потери, что привело к срыву нового окружения советских войск Южного фронта. Священную землю передал депутат Законодательного Собрания Ростовской области Владимир Влазнев.

В Кемерове на площади у Мемориала Воину-Освободителю прошла спортивно-патриотическая акция «Рывок к Победе», посвященная 80-летию Победы. В соревнованиях участвовали 27 гиревиков из Кемерова, Белова, Полысаева и Кемеровского муниципального округа. Спортсмены на девяти помостах поднимали гири в течение 80 минут. Всех участников наградили памятными медалями.

В Кемерове на сцене Театра для детей и молодежи состоялась премьера спектакля «Отпуск по ранению» по мотивам пьесы участника Великой Отечественной войны Вячеслава Кондратьева. На первый показ были приглашены представители Кузбасского союза ветеранов СВО, ветераны специальной военной операции и члены их семей. Спектакль затрагивает трагические судьбы людей в годы войны.

В селе Малопесчанка Мариинского муниципального округа выступила фронтовая бригада Малопесчанского Дома культуры. В программу вошли и военные, и современные песни, отражающие дух того времени. В концерте приняли участие солисты вокальной группы «Любава», детской вокальной группы «Ярче звезд» и другие творческие коллективы.

В Мысках прошла акция «Вальс Победы». Участники мероприятия под музыку Мысковского ансамбля народных инструментов танцевали на площади Торжеств. Для всех желающих были организованы мастер-класс по вальсу, вокальный флешмоб, а также мастер-класс по изготовлению нагрудных брошей «Георгиевская лента». Теперь акцию планируют провести 9 мая, в День Победы.

Также флешмоб «Вальс Победы» состоялся сегодня в Кемерове на площади у Мемориала Воину-Освободителю. В нем приняли участие 80 пар: сотрудники и ветераны ХК «СДС» и предприятия-партнеры, кадеты школы №46, сотрудники подразделений Кузбасской Росгвардии. Они танцевали под мелодию Ярослава Евдокимова «Майский вальс». Организаторами проекта выступил Молодежный совет ХК «СДС-Уголь».

В Кемерове на предприятии «Азот» обновили Зал боевой славы. Экспозиция стала современнее и пополнилась новыми именами участников Великой Отечественной войны. Отдельные стенды рассказывают о военных годах, ветеранах и тружениках тыла. Также в музее обновилась экспозиция, посвященная азотовцам, участвовавшим в локальных конфликтах. По последним данным, на предприятии во время Великой Отечественной войны работало более 400 человек. До этого были известны имена около 200 азотовцев.