9 мая жители всех муниципалитетов Кузбасса пройдут с портретами своих родных — героев Великой Отечественной войны в «Бессмертном полку».

В честь Дня Победы с 23 апреля также проходит всероссийская акция «Бессмертный полк России онлайн» для всех желающих.

Заявки на участие в онлайн-шествии принимаются по 6 мая. Загрузить фото ветерана или труженика тыла можно на сайте 2025.polkrf.ru и в мини-приложениях ВКонтакте vk.com/polk_app и Одноклассники ok.ru/app/polk. Онлайн-шествие состоится 9 мая на сайте 2025.polkrf.ru.

2025-й знаменательный год — исполняется 80 лет победы в Великой Отечественной войне.

Президент РФ Владимир Путин объявил его Годом защитника Отечества, чтобы почтить память героизма солдат спецоперации и вспомнить подвиги наших дедов, защищавших страну в различные исторические периоды.