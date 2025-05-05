На аппаратном совещании в правительстве Кузбасса обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе работу медицинских организаций, общественного транспорта, обеспечение безопасности жителей.

«Центральное событие наступившей недели – празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Необходимо обеспечить комфорт и безопасность людей, которые участвуют в мероприятиях к 9 Мая. Главы муниципалитетов должны организовать транспортную доступность, чтобы людям было удобно добраться домой после салюта и Бессмертного полка. Отдельно внимание уделить ветеранам и труженикам тыла. Эта работа должна вестись постоянно, а не только перед праздником», – подчеркнул губернатор Кузбасса.

Накануне торжеств, посвященных 80-летию Великой Победы, в Кузбассе обеспечат бесперебойную работу общественного транспорта. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. На территориях, где пройдут памятные мероприятия, организуют досмотр транспорта, проверят исправность средств связи, для водителей и кондукторов проведут дополнительные инструктажи. На объектах инфраструктуры подготовят залы ожидания и медпункты, организуют встречи и проводы ветеранов.

Будет скорректировано движение пассажирского транспорта. В Кемерове 9 Мая в дополнение к рейсовым автобусам от улицы Кирова, от Летнего вокзала и из Рудничного района в направлении Московской площади будут курсировать шаттлы. В других городах Кузбасса также проводится работа по изменению схем движения. Скорректированное расписание движения пассажирского транспорта в праздничные дни размещено в салонах общественного транспорта, а также на сайтах органов местного самоуправления, УЕЗТУ (Кемерово) и УТиС (Новокузнецка).

Напомним, по распоряжению губернатора Кузбасса Ильи Середюка 9 Мая для всех кузбассовцев проезд в транспорте городского сообщения, кроме маршрутных такси, будет бесплатным. С 1 по 9 мая право бесплатного проезда в общественном транспорте, в том числе на пригородных и междугородних маршрутах, предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и лицам, их сопровождающим.

В режиме повышенной готовности с 30 апреля по 12 мая работают медицинские организации Кузбасса. Подготовлен резерв коечного фонда, создан запас медикаментов, медицинских изделий, крови всех групп и ее компонентов. Оказание амбулаторной медицинской помощи будет организовано в соответствии графиком: 8 и 10 мая «красные зоны» будут работать до 16:00, «зеленые зоны» – до 14:00. 9 и 11 мая – выходные дни. Стационары будут работать круглосуточно по графику экстренных дежурств и продолжат оказывать плановую медицинскую помощь.

Кроме того, с 7 по 9 мая бригады скорой помощи и медорганизаций обеспечат медицинское сопровождение авто-мотопробегов в Кемерове и Белове, эстафеты памяти «Кузбасс – Фронту» в Новокузнецке, акции «Свеча Памяти» в Кемерове и Новокузнецке, маршей Победы в Кемерове, Новокузнецке и Юрге и других праздничных мероприятий.

В День Победы на охране общественного порядка будут задействованы сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, представители общественных формирований (сотрудники частных охранных организаций, казаки и народные дружинники). В резерв включены 348 сотрудников территориальных органов внутренних дел. Запланировано проведение обследований со служебными собаками, специализирующимися на розыске взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрены противотаранные и заградительные устройства с применением грузовой техники. Будут организованы контрольно-пропускные и досмотровые пункты с использованием металлодетекторов.

Предусмотрены меры по обеспечению антитеррористической безопасности и общественного порядка и на объектах транспорта. Увеличена плотность нарядов полиции в международных аэропортах Кемерова и Новокузнецка, железнодорожных вокзалах и на перронах.

Также на аппаратном совещании обсудили организацию сезонных маршрутов. В этом году дополнительно будут работать 63 городских и пригородных маршрута. На девяти постоянно действующих будет увеличено количество рейсов, на трех – закрепят автобусы большей вместимости; 11 маршрутов продлим до садов.

Кроме того, губернатор поручил главам муниципалитетов взять на особый контроль соблюдение сроков выполнения капитального ремонта в многоквартирных домах. В этом году планируется привести в порядок 5 127 домов.

Фото: пресс-служба АПК