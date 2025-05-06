Военные комиссариаты Кузбасса, а также областной пункт отбора продолжают работу по заключению контрактов с жителями региона. Ежедневно сюда приходят мужчины разных возрастов, чтобы подобрать военную специальность и отправиться в расположение войсковых частей.

Это особенно важно, потому что в текущем году страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, когда наши предки отстояли свободу и независимость Родины и спасли мир от нацизма. Считаные дни остались до 9 Мая – главного праздника нашей страны.

Для Сергея Н. из Гурьевска посещение пункта отбора – решение осознанное. Сейчас он проходит тестирование.

«Душа просится, – рассказал мужчина. – Хочу отдать долг Родине и защитить родных, близких и тех, кто попал в трудную ситуацию». По словам Сергея, родные пытались его отговорить от принятого решения. Но он настоял на своём. Его знакомые, коллеги уже служат по контракту.

«Хочу встретиться с ними, обняться. С начала года думал. Собрался с силами, духом, смелостью и решил совершить поступок», – сообщил мужчина. А недавно для отбора на службу поступил и кузбассовец Александр С. У него был опыт армейской службы, но в горячих точках не воевал. «Мои друзья, которые сейчас находятся в войсках, также не имели никакого особого опыта, но со всем справляются, всё у них нормально», – подытожил земляк.

Важность службы по контракту, по мнению ветерана специальной военной операции Андрея С., заключается в том, что служить идут в основном люди обученные, с опытом. Поэтому не надо тратить время на обучение, приобретение каких-то знаний. А они нужны: меняется мир, меняются технологии. Всё это у воинов-контрактников уже есть.

«Если судить об обычных гражданских вещах, – продолжает Андрей, – то служба по контракту – это стабильность практически во всём: и в службе, и в жизни. То есть ты знаешь, к чему стремиться».

Говоря о том, насколько оперативно проходил отбор в его случае, кузбассовец подчёркивает, что никаких проволочек, когда он оформлял документы, не было: «Сдали документы в военкомат, прошли комиссию, дождались звонка, убыли к месту службы. Всё чётко, быстро, по-военному».

А теперь несколько цифр. С 1 августа 2024 года кузбассовцы, заключившие контракт на время от одного года, получают сумму в 1 миллион 440 тысяч рублей.

Что входит в эту сумму:

– единовременная федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей в соответствии с указом президента России Владимира Путина;

– единовременная выплата от правительства Кузбасса в размере 800 тысяч рублей.

Также добровольцы могут получить:

– денежное довольствие от 210 тысяч рублей;

– материальную помощь от 15 тысяч рублей;

– подъёмные средства от 15 тысяч рублей.

Встать на защиту Родины могут все земляки в возрасте от 18 до 65 лет. Срок контракта бывает разным: год, два, три или пять лет. Упростились параметры отбора будущих военнослужащих по здоровью: теперь заключать контракт могут граждане, имеющие категории годности к военной службе от А до В включительно.

«Люди, которые решили добровольно встать на защиту Родины, – наши новые герои. Мы их решение уважаем и поддерживаем. Видно, что они неравнодушны к судьбе нашей страны и её будущему. Особенно это актуально в год юбилея Великой Победы», – отмечают офицеры пункта отбора на военную службу по контракту г. Кемерово.

В расширенный список льгот входят вещевое и повышенное денежное довольствие, медицинская страховка. Кроме того, добровольцам, участвовавшим в сражениях, присваивается статус «Ветеран боевых действий» со всеми льготами этой категории защитников Отечества.

Заключившие контракт люди могут вступить в ипотечную систему обеспечения жильём военнослужащих. Полный список льгот доступен на сайте Министерства обороны Российской Федерации, ознакомиться с ним можно в разделе «Социальные гарантии».

Список федеральных льгот с портала «Госуслуги»

Контрактнику:

– возможность приобрести жильё за счёт Минобороны РФ через накопительно-ипотечную систему;

– служебное жильё или компенсация за наём;

– бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;

– страхование жизни и здоровья;

– военная пенсия после 20 лет службы;

– региональные меры поддержки.

Семье:

– путёвки в лагеря отдыха для детей;

– квоты на обучение детей в вузах;

– дополнительные меры поддержки в зависимости от региона.

Кузбассовцы, желающие заключить контракт для прохождения военной службы, могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: город Кемерово, бульвар им. Академика Л. С. Барбараша, д. 3/1, тел. 8 (3842) 77-07-57. Также можно подать заявку через портал «Госуслуги».

Виктор Петров.