Губернатор Кузбасса Илья Середюк и глава областного центра Дмитрий Анисимов в ходе выездного штаба на Кузбасском мосту определили объемы предстоящих на летний сезон работ и назначили даты ограничения движения по левой стороне сооружения, которую в этом году будут капитально ремонтировать.

«Мы вместе с Вами приняли мудрое решение — зимой открыть движение по четырем полосам, чтобы не создавать сложности для транспорта. Важно завершить ремонт второй части моста в этом году. Нужно выполнить обещания, данные кемеровчанам. Мост является главной транспортной артерией областной столицы и всего Кузбасса. Нужны штабы в еженедельном режиме, максимальная мобилизация сил и средств, подвоз материалов, синхронизация всех процессов. Эту работу прошу держать на личном контроле», — сказал губернатор Илья Середюк.

Масштабные работы на Кузбасском мосту начнутся в ночь с 9 на 10 мая. Движение будет перекрыто с учетом опыта прошлого года. Городские власти уверены, что в этом сезоне транспортный трафик будет более подвижным в связи с отсутствием большегрузных фур, которые теперь едут по Северо-Западному обходу Кемерова. Как доложил глава Кемерова Дмитрий Анисимов, для второго этапа ремонта моста мобилизованы все подрядные организации, подготовлена техника.

Напомним, за 4 месяца в прошлом году на подходах к мосту были полностью демонтированы старые слои асфальта, сделано замещение грунта на несжимаемый. Сверху сделали слои «тощего» бетона и три слоя асфальта. Верхний слой — смесь щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-22) с высокими показателями прочности, истираемости и износоустойчивости.

Вдоль проезжей части обустроены тротуары, которых ранее не было. Они полностью заасфальтированы и готовы к эксплуатации. Также в прошлом году переустроили путепроводы Притомский, Елыкаевский, Колхозный. На правой части моста восстановлена несущая способность плит перекрытия моста. Сверху устроена густоармированная высокопрочная стяжка, нанесена новая гидроизоляция и уложен асфальт.

Одно из главных мероприятий по капитальному ремонту Кузбасского моста — восстановление шкафных стенок и полная замена деформационных швов. Кроме того, в ходе встречи Илья Середюк и Дмитрий Анисимов обсудили подготовку города Кемерово к празднованию Дня Победы.

Глава региона особое внимание обратил на необходимость обеспечения безопасности и комфорта людей.

«Насколько я знаю, уже десятки тысяч кемеровчан собираются прийти для того, чтобы с портретами своих героев пройти через главную площадь областной столицы. Важно обратить внимание и обеспечить там безусловную безопасность, создать комфортные условия, чтобы люди могли организованно приехать, уехать. Предусмотреть питьевой режим. Погода может быть разная, и в колоннах люди иногда стоят продолжительное время, важно, чтобы люди ни в чем не нуждались», — подчеркнул Илья Середюк.

Еще одной темой стала организация работы по своевременному вывозу мусора. Как отметил губернатор, в последнее время появлялось очень много критических замечаний в адрес компании «Чистый город Кемерово».

«Я приглашал руководство, ставил задачи исправить все недостатки. Ситуация меняется, но крайне медленно. Продолжают поступать жалобы, в том числе от жителей города Кемерово. Я бы хотел поручить, чтобы Вы вместе с главами районов проанализировали с каждой управляющей компанией ситуацию в жилых многоквартирных домах, своевременность вывоза, захламленность контейнерных площадок. Насколько удобно расставлены контейнеры в частном секторе», — отметил глава региона.

Также губернатор Кузбасса Илья Середюк обозначил задачи по организации работы общественного транспорта на 9 Мая и в летний период. В частности, своевременность прихода на остановку и соблюдение расписания, перегруженность автобусов в часы-пик. Глава региона подчеркнул, что нужно проанализировать каждый маршрут.