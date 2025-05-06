Жители Кузбасса могут стать участниками патриотического проекта «Помню твой подвиг, родной! Дед у меня за спиной», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется при поддержке Президента России Владимира Путина. Акция направлена на сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений защитников Отечества.

На страницах проекта представлены личные рассказы, архивные материалы и фотографии, которые помогают осознать, что подвиг каждого из них — часть великой общей истории нашего народа. К акции уже присоединились участники и ветераны специальной военной операции, а также члены их семей. Рассказать о своих защитниках Отечества могут и жители Кузбасса.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо на сайте оставить заявку на участие, заполнив соответствующую форму. При этом важно учитывать требования безопасности: следует размещать только ту информацию, которая не нарушает требования безопасности и военной тайны. Затем необходимо скачать подготовленный командой проекта коллаж, посвященный подвигу защитников Родины, и разместить его в соцсетях. Коллаж также может быть использован для участия в акции «Бессмертный полк» (если коллаж посвящен воину СВО).

Проект проводится при поддержке Минобороны России. Организатор мероприятия — Комитет семей воинов Отечества.