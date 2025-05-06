100 тысяч юных кузбассовцев в предстоящее лето отдохнут в детских лагерях

Более 250 организаторов детского отдыха в Кузбассе, а это педагоги и вожатые, руководители лагерей и представители надзорных органов, а также другие специалисты – в эти дни обсуждают актуальные вопросы организации летней оздоровительной кампании. В регионе проходит форум «Векторы развития», где работают различные тематические площадки.

Как отметили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, единая межведомственная концепция «Кузбасское лето» в регионе реализуется третий год. Во время каникул для детей будут работать городские и загородные лагеря, спортивные и культурные объекты.

– В этом году по федеральной программе к началу летней оздоровительной кампании мы введем два модульных корпуса в кемеровском лагере «Пламя», завершим капитальный ремонт пищеблока в киселевском лагере «Спутник». До 2027 года в рамках федеральной программы будут отремонтированы еще четыре пищеблока в лагерях Кемерова, Белова, Киселевска, Анжеро-Судженска, будут возведены два корпуса в центре «Авангард» города Белово, — рассказала министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Продолжится и реализация кузбасского проекта «Лето с наставником», который вошел в число лучших проектов Всероссийского конкурса региональных моделей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Для отдыха детей и их оздоровления предстоящим летом в Кузбассе планируется открыть более 820 организаций. В них отдохнут не менее 100 тысяч детей, в том числе 20 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как рассказали в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, с 2019 года в области провели ремонты в 22 загородных лагерях. В этом году средства на ремонт уже получили Кемерово, Киселевск, Анжеро-Судженск, Юргинский и Яшкинский округа.

Фото: пресс-служба АПК.