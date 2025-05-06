Конкурс детских мультипликационных фильмов проводится среди воспитанников дошкольных образовательных организаций в номинациях:

  • «Мы помним, мы гордимся»;
  • «Наши прадеды — герои»;
  • «Будущие защитники»;
  • «Природа родного края»;
  • «Умелый боец-везде молодец!»;
  • МИР-ДРУЖБА-ЛЮБОВЬ».

Подать заявку могут участники, которые прошли муниципальный этап, до 28 мая по ссылке.

Призёров и победителей наградят дипломами Министерства образования Кузбасса. Результаты конкурса объявят 3 июля. Подробности на сайте.