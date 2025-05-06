Конкурс детских мультипликационных фильмов проводится среди воспитанников дошкольных образовательных организаций в номинациях:

«Мы помним, мы гордимся»;

«Наши прадеды — герои»;

«Будущие защитники»;

«Природа родного края»;

«Умелый боец-везде молодец!»;

МИР-ДРУЖБА-ЛЮБОВЬ».

Подать заявку могут участники, которые прошли муниципальный этап, до 28 мая по ссылке.

Призёров и победителей наградят дипломами Министерства образования Кузбасса. Результаты конкурса объявят 3 июля. Подробности на сайте.