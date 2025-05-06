Конкурс детских мультипликационных фильмов проводится среди воспитанников дошкольных образовательных организаций в номинациях:
- «Мы помним, мы гордимся»;
- «Наши прадеды — герои»;
- «Будущие защитники»;
- «Природа родного края»;
- «Умелый боец-везде молодец!»;
- МИР-ДРУЖБА-ЛЮБОВЬ».
Подать заявку могут участники, которые прошли муниципальный этап, до 28 мая по ссылке.
Призёров и победителей наградят дипломами Министерства образования Кузбасса. Результаты конкурса объявят 3 июля. Подробности на сайте.