Сегодня на центральных площадках регионов России более 40 тысяч ребят впервые одновременно исполняют песню-гимн «День Победы». В этом году к проекту «Песня тоже воевала» присоединились детские и юношеские коллективы из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Монголии и Китая. Проект направлен на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи через музыкальное наследие.

В проекте принимают участие музыкальные хоровые коллективы из Кемерова, Анжеро-Судженска, Новокузнецка, Топков и Гурьевска. Мероприятие организовано в Кузбасском центре дополнительного образования. Ребята также исполнили песни, написанные в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется при поддержке Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Юные патриоты Кузбасса приняли участие в акции «Парад у дома ветерана». Юнармейцы вместе с педагогами Кузбасского колледжа культуры и искусств имени Иосифа Кобзона организовали торжественный марш и спели песни военных лет. Ребята поздравили с 80-летием Победы ветерана Великой Отечественной войны Прасковью Петровну Крупскую и бывшего несовершеннолетнего узника фашизма, заслуженного врача РСФСР Александра Фроловича Шураева. Кроме того, ребята навестили ветерана специальной военной операции, кавалера Ордена Мужества, учителя физкультуры школы №14 Антона Чувашова, побывали в школьном музее, где представлена экспозиция, посвященная спецоперации, созданная Антоном Александровичем. Отметим, что Антон Чувашов подал заявку на участие в региональном проекте «СВОи Герои. КуZбасс». В ходе обучения участники спецоперации смогут получить знания и навыки, чтобы в дальнейшем трудоустроиться в органы государственной и муниципальной власти, другие ведомства, а также открыть собственное дело. В настоящее время кандидаты проходят собеседования.

В рамках международной акции «Сад Памяти» в Новокузнецке на улице Тореза рядом с культурным центром ЗСМК высадили 80 лип — по числу лет со дня Великой Победы. Молодые кедры появились на территории АНО «Спортивная республика» в Новоильинском районе. Также деревья посадили в Куйбышевском районе. Завтра 80 рябин высадят на Аллее выпускников. В Орджоникидзевском районе на улице Разведчиков появятся около 80 яблонь и рябин.

В Междуреченске в рамках акции на бульваре Медиков высадили около 100 саженцев липы и ели. Напомним, в этом году в рамках акции «Сад Памяти» все желающие могут найти локацию, а также дату, время высадки и контакты организаторов на интерактивной карте акции сад-памяти.рф.

Также в Новокузнецке в 18:00 на Площади защитников Донбасса в рамках 80-летия Победы пройдет первый Кузбасский фестиваль «Творческая сила» для участников СВО и ветеранов боевых действий. В программе — вокальные и инструментальные выступления, поэтические чтения. Организатор — Губернаторский джаз-клуб «Геликон».

В Шерегеше на горе Зеленой в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне зажгли 336 факелов, сложив из них надпись «80 Победа». В Березовском на аллее Комсомольского бульвара открыли бюст в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Леонида Резвых.

В Кузбассе прошли открытые межрегиональные соревнования по управляемым дронам среди школьников, студентов и победителей региональной лиги дронрейсинга, приуроченные к 80-летию Победы. Участники в возрасте от 10 до 22 лет выполняли роли пилотов и штурманов. Цель соревнований — расширить технический кругозор молодежи, привлечь к техническим видам спорта и найти таланты в научно-технической сфере. В состав оргкомитета и жюри вошли специалисты ЦОПП Кузбасса, Кванториум 42, Кузбасского центра «ДОМ ЮНАРМИИ».

В Кемеровском техникуме индустрии питания и сферы услуг состоялось открытие экспозиции «Стена славы». Она включает стенды с информацией о Великой Отечественной войне, героях-кузбассовцах, выпускниках, участвовавших в СВО. Коллектив техникума также принял участие в посадке кедров и дубов на Аллее Славы в память о героях Кузбасса.

В селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа уже 40 лет работает военно-патриотический клуб «Десантник». Его основал в 1985 году майор запаса Александр Грищенко. Здесь все желающие могут научиться альпинизму, строевой подготовке, рукопашному бою и стрельбе. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Ежегодно клуб принимает около 70 воспитанников. За годы работы более 3 тысяч выпускников связали свою жизнь с ВДВ, морской пехотой, Росгвардией и другими силовыми структурами.