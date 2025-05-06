В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне губернатор Кузбасса Илья Середюк в Кемеровском президентском кадетском училище пообщался с кадетами, а также вручил областные награды сотрудникам учреждения.

«Вклад Кузбасса в Великую Победу невозможно переоценить. Наши солдаты сражались на всех фронтах. Военкоматы призвали на фронт 415 тысяч наших земляков, 160 тысяч из них пали смертью храбрых. Глубоко в тылу наши земляки — женщины, дети, старики — давали фронту уголь и металл, порох и снаряды. Из кузнецкого металла был изготовлен каждый четвертый снаряд, каждый второй танк и половина всех боевых самолетов. Треть всех снарядов, в том числе и для знаменитых «Катюш», была наполнена кемеровским порохом. На нашей территории размещалось 88 эвакогоспиталей», — рассказал Илья Середюк.

Глава региона ответил на вопросы кадетов. Так, ребята интересовались программой для участников специальной военной операции «СВОи Герои. КуZбасс». В ходе обучения бойцы и ветераны спецоперации смогут получить знания и навыки, чтобы в дальнейшем трудоустроиться в органы государственной и муниципальной власти, другие ведомства, а также открыть собственное дело. Всего было подано свыше тысячи заявок, в настоящее время с кандидатами проходят собеседования.

Также губернатор проверил знания ребят о Кузбассе. В завершение встречи Илья Середюк посоветовал кадетам не бояться брать на себя ответственность, в том числе и за других, ставить самые максимальные цели.

За педагогическое мастерство, значительный личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи медалью «За достойное воспитание детей» награждена преподаватель математики, информатики и информационно-коммуникационных технологий Ольга Борздун, еще девять человек отмечены Почетной грамотой губернатора Кузбасса.