В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» 21 отец участников специальной военной операции получил медаль «Отец солдата».

Так, Анатолий Амельченков был примером для сына, имеет статус ветерана боевых действий, ведет активный образ жизни, принимает участие в культурных, спортивных мероприятиях села Костенково и Новокузнецкого округа. Его старший сын Константин уволен с военной службы из-за ранения, награжден медалями «За отвагу» и Николая Масалова.

Евгений Яландаев из Ленинск-Кузнецкого округа — многодетный отец. Всем четверым детям он прививал любовь к труду, своей земле и стране. Участвует в сборах помощи для отправки на СВО. Его сын Максим после объявления мобилизации ушел защищать Родину, получил осколочное ранение, при этом вместе с боевыми товарищами вынес раненых из опасной зоны. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалью Николая Масалова.

Медаль «Отец солдата» является наградой Всероссийского общественного движения «Отцы России». На лицевой стороне отчеканены силуэты отца и сына — символ преемственности поколений и верности своему долгу, на оборотной стороне — слова признательности родителям, достойно воспитавшим защитников Отечества. Награду получают отцы, чьи сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции, по ходатайству Регионального совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка. Первые награды кузбассовцам вручил губернатор Илья Середюк в декабре 2024 года.

На заседании межведомственной комиссии обсудили вопросы реализации межведомственного проекта по спортивной адаптации в Кузбассе ветеранов специальной военной операции «СВОй спорт. Кузбасс», и пилотной программы «Реабилитация через спорт», вовлечение участников СВО в систему адаптивной физической культуры и спорта, организацию физкультурно-оздоровительной работы с ветеранами СВО. Бойцы проявили большой интерес к теме спортивной реабилитации, задавали интересующие вопросы и внесли свои предложения, которые будут учтены.

В честь 80-летия Великой Победы в спорткомплексе «Кузбасс-Арена» в Кемерове прошел спортивный фестиваль «Для СВОих». Ветераны боевых действий состязались в настольном теннисе, плавании, волейболе.

В школе №31 им. В.Д. Мартемьянова в Кемерове в честь выпускников открылась экспозиция «Кузбассовцы — участники СВО». Музейный работник школы рассказал о каждом из участников специальной военной операции, действиями которых гордятся школьники и учителя. В завершение мероприятия хор кадетов и старшеклассников школы исполнил песню «Хотят ли русские войны?».

Фонд «Защитники Отечества» проводит третий Всероссийский конкурс творческих работ «Памяти героев верны!». Его цель — сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции. Работы принимаются до 7 июля. Итоги подведут в ноябре. В декабре пройдет торжественная церемония награждения победителей в четырех возрастных группах: 7–13, 14–17, 18–35 лет, а также 36 лет и старше. Ознакомиться с требованиями, номинациями, скачать положения и формы документов можно на официальном сайте конкурса. Там же размещен сборник творческих работ за 2023 год, сборник за 2024 год будет загружен на сайт в середине лета.

Партнеры конкурса — Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых», Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Напомним, в Кузбассе реализуется программа для участников специальной военной операции «СВОи Герои. КуZбасс». В ходе обучения бойцы и ветераны спецоперации смогут получить знания и навыки, чтобы в дальнейшем трудоустроиться в органы государственной и муниципальной власти, другие ведомства, а также открыть собственное дело. Всего было подано свыше тысячи заявок, в настоящее время с кандидатами проходят собеседования.