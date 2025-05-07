РИА «Кузбасс» уже сообщало о мурале на улице Красноармейской, посвященном трудовому подвигу кемеровчан. Другие монументальные изображения в память о героях Великой Отечественной войны размещены на фасадах домов в Новокузнецке, Белове, Топках.

«К 80-летию Победы фасады домов наших городов украсили муралы, посвященные подвигам фронтовиков и труженикам тыла», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В Белове памятный арт-объект появился на фасаде дома по улице Юности, 14. Макет был создан на основе работ победителей городского конкурса эскизов. Их объединила одна тема — трудовой вклад беловчан-шахтеров и работников эвакуированных заводов в Победу в Великой Отечественной войне.

В Топках изображение, посвященное 80-летию Победы, украшает фасад многоквартирного жилого дома у входа на Комсомольскую площадь. Были рассмотрены различные варианты эскизов победной тематики. Водружение флага на поверженный рейхстаг вписалось в архитектурно-исторический ансамбль города. Команда художников из Барнаула меньше месяца назад начала делать первые наброски, а завершила оформление в знаменательный день — 30 апреля, в 80-ю годовщину водружения знамени Победы над рейхстагом.

Ранее в Новокузнецке в память о подвигах земляков создали два мурала. На фасаде дома по ул. Кирова, 29 расположен граффити-портрет участника прорыва и снятия блокады Ленинграда, а также штурма Берлина Ивана Рогинцева – автора воспоминаний о войне и книг о металлургах Новокузнецка, почетного гражданина города.

На доме №13 по ул. Кирова изображены бойцы-сибиряки – Александр Красилов, Леонтий Черемнов и Иван Герасименко. В одном бою они закрыли своими телами амбразуры вражеских дзотов, обеспечив своему подразделению успешный исход боя.

Фото: пресс-служба АПК