С первый дней специальной военной операции казаки активно принимали участие в сражениях. За это время 46 тысяч казаков прошли спецоперацию, сражаясь на ее ключевых направлениях, 27 добровольческих казачьих подразделений защищают Родину на передовой, 11 казаков удостоены звания Героя Российской Федерации.

– Участие в Параде Победы – признание военных заслуг казачества. Впервые казаки в составе парадных расчетов прошли по Красной площади 24 июня 1945 года, – отметили в телеграм-канале «Всероссийское Казачье Общество».

В этом году казаки также будут учувствовать в Параде Победы.

Фото: «Всероссийское Казачье Общество».