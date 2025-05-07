В Кузбассе состоится Первый Форум креативных индустрий. Он будет проходить с 12 по 21 мая на базе креативного кластера филиала РГИСИ в Кемерове. Среди участников будут едущие федеральные и региональные эксперты.

Ключевыми направлениями деловой программы форума станут развитие и популяризация региональных брендов, использование искусственного интеллекта в качестве инструмента дизайна, адаптация объектов культурного наследия к современным реалиям.

В рамках форума пройдёт пленарное заседание, а также будут работать тематические секции: «Креативные индустрии и производство. Экспорт продуктов креативной экономики», «Мода и региональные бренды», «Мастерская креативных проектов в Кузбассе».

Узнать подробности и зарегестрироваться можно на сайте.