Торжественная предпраздничная программа в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 8 мая у мемориала Воину-Освободителю.

В 16 часов начнется показ медиалетописи «Лица Победы», состоящей из историй кузбассовцев-героев. В 19:30 стартует музыкально-публицистический концерт «Так закалялась сталь». Затем актеры кузбасских театров, участвующих в онлайн-проекте «Эхо времени», прочитают военные стихотворения (с 20:45).

А в 22 часа начнется ключевое событие программы. Все собравшиеся примут участие в ежегодной патриотической акции «Свеча памяти».