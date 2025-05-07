В Гурьевском округе состоялось центральное событие международной акции «Сад памяти» в Кузбассе. 150 волонтеров создали рукотворный лес, почтив таким образом память об Анатолии Николаевиче Орлове – участнике Великой Отечественной войны, лесоводе и бывшем директоре Гурьевского лесхоза. Почетными гостями стали дочь и внук ветерана.

«Международная акция «Сад Памяти» проходит по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, который высадил свое дерево памяти возле Ржевского мемориала на старте акции в 2020 году. При этом он отметил, что наш долг – чтить, помнить каждого героя. Увековечить их подвиг – дело нашей совести и чести. Акция «Сад памяти» – новая традиция, которая обеспечивает каждому возможность передать историю своей семьи детям и внукам, сохранить память о героях войны», – отметил участник акции, заместитель губернатора Кузбасса Леонид Старосвет.

В ходе акции также объявили о создании нового школьного лесничества «Зеленое золото» на базе СОШ № 25 в Салаире.

Фото: пресс-служба АПК





