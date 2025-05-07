На большой сцене в 17:00 стартует пятичасовой праздничный концерт «Земля, где живет память». Перед площадью выстроится военная техника, участвующая в дневном параде в центре города. Там у кемеровчан будет возможность рассмотреть танки, зенитку и другие боевые машины, а также сфотографироваться на память.

Для любителей техники будут развернуты еще две локации – выставки ретроавтомобилей и машин ДОСААФ. На самой Московской площади с 17:00 расположатся десятки площадок с активностями. Межнациональной дружбе в годы Великой Отечественной войны будет посвящена локация национальных общественных организаций «Все народы за Победу!». Также будет установлен арт-объект в форме восьмигранника, на каждую грань которого нанесут портреты Героев Советского Союза разных национальностей и краткую информацию о вкладе представителей народности в общую Победу.



Всего в День Победы 9 Мая в Кемерове взрослые и юные артисты дадут 24 концерта, будет проведено более 40 мастер-классов, 18 выставок и инсталляций. Ранее мы писали о праздничной программе на разных городских площадках.