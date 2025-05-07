В Кемерове прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кузбасс» и администрации города. Как отмечают организаторы, в этом году забег стал самым крупным спортивным событием областного центра, посвящённым 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В состязании приняли участие более ста команд и тысячи человек, среди них – школьники, студенты, члены военно-патриотических клубов, сотрудники учреждений и предприятий. Участники преодолели дистанцию в 3,3 километра. Каждый этап ознаменовал важные события, разворачивавшиеся на фронтах в 1941 – 1945 годах.

Подробнее о результатах эстафеты можно будет прочитать в номере газеты «Кузбасс» от 13 мая 2025 года.

Фото: Анастасия Белоусова.