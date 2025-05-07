Уникальная выставка ко Дню Победы открылась в Белове

Об экспозиции «Семейные реликвии Победы» рассказал в соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк. На выставке представлены чемоданы с письмами, орденами и фотографиями фронтовиков.

«Такое оформление выбрано неслучайно – по сути, в этих чемоданах собрана вся жизнь наших героев. Например, семья Саватнеевых сохранила фотографии и личные вещи своего деда Пантелея Ивановича Колчегошева, который ушел на фронт в 23 года. Войну он закончил в Варшаве, домой вернулся в 1947 году. Его правнук сейчас защищает Родину в зоне СВО», – поделился на своей странице Илья Середюк.

Губернатор добавил, что в канун 80-й годовщины Дня Великой Победы в свет вышел пятый том сборника «Дважды Победители. Опаленные войной». В издание вошли истории о подвигах беловчан на фронте и в тылу, о работе эвакогоспиталей и участниках специальной военной операции.